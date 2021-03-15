Новости 15 марта: изгнание Дубинского из "слуг", приостановка вакцинации AstraZeneca в мире

Дубинского выгнали из партии "Слуга народа", Ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca, — актуальные новости 15 марта.

Об изгнании Дубинского из "слуг"

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

О приостановке вакцинации AstraZeneca в мире

Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.

Однако вскоре выяснилось, что Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

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