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Новини 22 березня: робота транспорту під час карантину, "слуги" про акцію на підтримку Стерненка

Понеділок, 22 березня 2021, 21:07

В Україні змінився порядок припинення роботи транспорту в червоних зонах, "Слуги" чекають вибачень за погром на Банковій від "деяких" політиків, — актуальні новини 22 березня.

Про роботу транспорту під час карантину

22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон. 

Тепер регіональні комісії з ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо заборони чи обмеження роботи автомобільного та залізничного транспорту у регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки Covid-19.

У Києві під час жорсткого карантину курсуватиме транспорт, але з посиленими протиепідемічними нормами і заповненістю у 50% місць.

Про висловлювання політиків щодо акції на підтримку Стерненка

Сергій Стерненко анонсував ще одну акцію протесту під Офісом президента у Києві.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що "деякі політичні партії" повинні вибачитися за заворушення біля Офісу президента 20 березня, які вони підтримували.

А от спікер парламенту Дмитро Разумков критикою відреагував на акцію на підтримку Стерненка.

Тим часом фасад будівлі Офісу президента почали чистити від графіті, залишених протестувальникамиа.

Про інші важливі новини

Станом на 22 березня в Україні 7 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль погодився із твердженням президента США Джо Байдена, який назвав президента Росії вбивцею.

Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, розташованим у Києві, рекомендовано на три тижні посиленого карантину максимально перевести працівників на віддалений режим роботи.

Поліцейські викрили шахрайську фінансову піраміду, організатори якої ошукали більше 55 тисяч вкладників на суму понад 150 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд визнав суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура винним в одержанні неправомірної вигоди, його засуджено до 5 років позбавлення волі, 3 років позбавлення права обіймати посаду та конфіскації майна.

Першу ділянку метро на мікрорайон Троєщина у Києві можливо запустити до 2024 року.

У Львові автівка наїхала на кришку каналізаційного люка, той злетів у повітря і пробив лобове скло іншої машини. Внаслідок ДТП загинув десятирічний хлопчик, який сидів попереду.

Президент Росії Владімір Путін назвав дивною заяву єврокомісара Тьєрі Бретона, що ЄС "абсолютно не потрібна" російська вакцина "Спутник V".

Теми: карантин


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