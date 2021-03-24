Головні новини вівторка і ночі: маски в "червоних" зонах, санкції проти росіян

Кабмін заборонив з’являтися без маски в громадських місцях, Зеленський запровадив санкції проти російських компаній та громадян – актуальні новини 23 березня.

Про маски

Уряд заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок у "червоних" зонах поширення коронавірусу.

Пізніше у Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що вимога носити маски у громадських місцях "червоних" зон стосується лише під час недотримання соціальної дистанції.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють, що за відсутність маски у громадських місцях "червоної" зони штрафуватимуть злісних порушників, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців.

Про санкції проти росіян

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони і запровадив трирічні санкції проти 81 російської компанії та 26 громадян РФ.

Серед компаній, які є в санкційному переліку – видання "Газета.ру", "Росія сьогодні", "Лента.ру", страхова компанія "Росгосстрах", "Сибірська нафтогазова компанія", низка компаній, які працюють в окупованому Криму – "Чорноморнафтогаз", "Массандра".

Серед підсанкційних росіян - заступники МВС РФ, керівник служби контррозвідки РФ, начальник Головного управління з питань міграції РФ, члени комітетів Ради Федерації РФ.

Також Зеленський ввів у дію санкції проти французьких євродепутатів, які їздили до окупованого Криму - Вірджині Жорон, Жан-Лена Лакапель та Філіппа Олів’є.

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