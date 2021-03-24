Главные новости вторника и ночи: маски в "красных" зонах, санкции против россиян

Кабмин запретил появляться без маски в общественных местах, Зеленский ввел санкции против российских компаний и граждан - актуальные новости 23 марта.

О масках

Правительство запретило ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок в "красных" зонах распространения коронавируса.

Позже в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон касается только при несоблюдении социальной дистанции.

В Министерстве внутренних дел объясняют, что за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.

О санкциях против россиян

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и ввел трехлетние санкции против 81 российской компании и 26 граждан РФ.

Среди компаний, которые есть в санкционном перечне - издание "Газета.ру", "Россия сегодня", "Лента.ру", страховая компания "Росгосстрах", "Сибирская нефтегазовая компания", ряд компаний, работающих в оккупированном Крыму - "Черноморнефтегаз", "Массандра".

Среди подсанкционних россиян - заместители МВД РФ, руководитель службы контрразведки РФ, начальник Главного управления по вопросам миграции РФ, члены комитетов Совета Федерации РФ.

Также Зеленский ввел в действие санкции против французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым - Вирджини Жорон, Жан-Лена Лакапель и Филиппа Оливье.

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