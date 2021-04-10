Головні новини п’ятниці та ночі: легалізація медичного канабісу, погрози Росії

В Україні частково легалізували використання медичного канабісу, Росія погрожує "масштабною ескалацією" на Донбасі у разі вступу України до НАТО — актуальні новини 9 квітня і ночі.

Про канабіс

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Про погрози РФ

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ України в НАТО приведе до "незворотних наслідків" для української державності та ескалації на Донбасі.

Збройні сили України готові до швидкого реагування на загострення воєнної ситуації на сході України та вздовж усього українсько-російського кордону — про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Одразу після ексалації на Донбасі Україна пропонувала провести переговори у нормандському форматі, але Кремль відмовився.

Сполучені Штати проінформували Туреччину, що два їх військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і перебуватимуть у Чорному морі до 4 травня.

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