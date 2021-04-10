Главные новости пятницы и ночи: легализация медицинского каннабиса, угрозы России

В Украине частично легализовали использование медицинского каннабиса, Россия угрожает "масштабной эскалацией" на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО — актуальные новости 9 апреля и ночи.

О каннабисе

Кабинет министров принял постановление, согласно с которым некоторые препараты на основе марихуаны теперь не будут входить в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Об угрозах РФ

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к "необратимым последствиям" для украинской государственности и эскалации на Донбассе.

Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы — об этом заявил главнокомандующий ВСУ РУслан Хомчак.

Сразу после ексалации на Донбассе Украина предлагала провести переговоры в нормандском формате, но Кремль отказался.

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут находиться в Черном море до 4 мая.

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