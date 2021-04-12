Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ

Нідерландська телерадіокомпанія опублікувала нові записи розмов бойовиків ОРДО перед і після збиття "Боїнга", США та інші держави занепокоєні діями РФ на кордоні з Україною – актуальні новини 11 квітня.

Про записи щодо МН17

Нідерландська телерадіокомпанія NOS опублікувала нові записи розмов бойовиків ОРДО перед і після того, як російський "Бук" збив малайзійський "Боїнг" МН17 17 липня 2014 року.

Журналісти відновили хронологію подій, ґрунтуючись на записах розмов Сергія Дубинського з позивним "Хмурий", зроблених у липні і серпні 2014 року. Дубинський у той час перебував у підпорядкуванні Ігоря Гіркина ("Стрілок").

Про реакцію світу

Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про "наслідки" у разі агресії. Він зазначив, що його турбують дії РФ на кордоні з Україною.

У МЗС заявляють, що Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі ескалації безпекової ситуації.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяви США щодо концентрації російського озброєння словами про можливий початок активних бойових дій і захист російськомовного населення.

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