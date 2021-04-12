Главные новости воскресенья и ночи: записи разговоров боевиков, мир о РФ

Нидерландская телерадиокомпания опубликовала новые записи разговоров боевиков ОРДО перед и после сбивания "Боинга", США и другие государства обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной - актуальные новости 11 апреля.

О записях по МН17

Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала новые записи разговоров боевиков ОРДО перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский "Боинг" МН17 17 июля 2014 года.

Журналисты восстановили хронологию событий, основываясь на записях разговоров Сергея Дубинского с позывным "Хмурый", сделанных в июле и августе 2014 года. Дубинский в то время находился в подчинении Игоря Гиркина ("Стрелок").

О реакции мира

Государства ОБСЕ выразили осуждение и обеспокоенность действиями России, которая концентрирует силы на границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о "последствиях" в случае агрессии. Он отметил, что его беспокоят действия РФ на границе с Украиной.

В МИД заявляют, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации ситуации безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления США по концентрации российского вооружения словами о возможном начале активных боевых действий и защите русскоязычного населения.

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