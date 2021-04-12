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Главные новости воскресенья и ночи: записи разговоров боевиков, мир о РФ

Понедельник, 12 апреля 2021, 08:00

Нидерландская телерадиокомпания опубликовала новые записи разговоров боевиков ОРДО перед и после сбивания "Боинга", США и другие государства обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной - актуальные новости 11 апреля.

О записях по МН17

Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала новые записи разговоров боевиков ОРДО перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский "Боинг" МН17 17 июля 2014 года.

Журналисты восстановили хронологию событий, основываясь на записях разговоров Сергея Дубинского с позывным "Хмурый", сделанных в июле и августе 2014 года. Дубинский в то время находился в подчинении Игоря Гиркина ("Стрелок").

О реакции мира

Государства ОБСЕ выразили осуждение и обеспокоенность действиями России, которая концентрирует силы на границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о "последствиях" в случае агрессии. Он отметил, что его беспокоят действия РФ на границе с Украиной.

В МИД заявляют, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации ситуации безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления США по концентрации российского вооружения  словами о возможном начале активных боевых действий и защите русскоязычного населения.

О других важных новостях

10 апреля на Луганщине от вражеской пули погиб 24-летний старший солдат Вооруженных сил Андрей Теперик.

Минобороны РФ утвердило окончательный проект нового бомбардировщика-невидимки. Российские военные рассчитывают, что самолет сможет преодолевать противовоздушную оборону стран НАТО.

В Киеве снесли историческое здание Уткина, столичная прокуратура начала уголовное производство.

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу признал, что эффективность китайских вакцин против коронавируса ниже требуемой, поэтому, возможно, их придется комбинировать для повышения эффекта.

Украинская сборная победила в медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве (Россия).

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что если все будут носить маски в течение трех недель, не снимая их, то коронавирусная болезнь в Украине будет преодолена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: потому, что Китай не обеспечил настоящей прозрачности, вирус COVID-19 вышел из-под контроля.

На иранском объекте по обогащению урана в Нетензе произошел сбой в электроснабжении - он, вероятно, был вызван спланированным взрывом. Для восстановления производства в Нетензе может потребоваться не менее девяти месяцев.

Украинская правда


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