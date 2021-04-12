Новини 12 квітня: російський військовий табір біля кордону, Зеленський про можливе вторгнення РФ

Британський канал показав табір російських військ біля українського кордону, Зеленський: Україна готова до російського вторгнення, — актуальні новини 12 квітня.

Про російський військовий табір біля кордону

Журналісти британського телеканалу Sky опублікували сюжет про табір російських військових, включно із технікою, який розташувався недалеко від українського кордону.

Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів, накопичення російських військових біля кордонів триватиме до кінця квітня.

Водночас російська сторона відмовилася назвати причину зростання військової присутності вздовж кордону з Україною.

Про заяву Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливість російського вторгнення до України цілком реальна і держава до цього готова.

Окрім того, Зеленський запросив переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на сході України, в Кремлі ж стверджують, що в останні дні запитів від Зеленського на телефонну розмову з Путіним не було.

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