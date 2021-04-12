Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 12 апреля: российский военный лагерь возле границы, Зеленский о возможном вторжении РФ

Понедельник, 12 апреля 2021, 21:27
Новости 12 апреля: российский военный лагерь возле границы, Зеленский о возможном вторжении РФ

Британский канал показал лагерь российских войск возле украинской границы, Зеленский: Украина готова к российскому вторжению, — актуальные новости 12 апреля.

О российском военном лагере возле границы

Журналисты британского телеканала Sky опубликовали сюжет о лагере российских военных, вместе с техникой, который расположился недалеко от украинской границы.

Россия уже перебросила к границам Украины и в аннексированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений, накопление российских военных у границ продлится до конца апреля.

В то же время российская сторона отказалась назвать причину роста военного присутствия вдоль границы с Украиной.

О заявлении Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальная и государство к этому готово.

Помимо этого, Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на востоке Украины, в Кремле же утверждают, что в последние дни запросов от Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.

О других важных новостях

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.

Фракция "Европейской народной партии" в Европарламенте заявила, что странам ЕС нужно быть готовыми применить новые санкции в отношении РФ в случае обострения агрессии против Украины.

В Главном управлении разведки Министерства обороны назвали информацию о вероятной причастности их сотрудников к похищению из Молдовы бывшего судьи Николая Чауса "провокацией российских спецслужб".

Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявляет, что Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87. В то же время первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг это.

Сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.

В воскресенье в США вспыхнули новые протесты из-за смерти 20-летнего чернокожего парня от рук полицейского.

Кабинет министров разрешил лучшим иностранным учреждениям высшего образования открывать филиалы в Украине, сообщает Министерство образования и науки.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: