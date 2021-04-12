Новости 12 апреля: российский военный лагерь возле границы, Зеленский о возможном вторжении РФ

Британский канал показал лагерь российских войск возле украинской границы, Зеленский: Украина готова к российскому вторжению, — актуальные новости 12 апреля.

О российском военном лагере возле границы

Журналисты британского телеканала Sky опубликовали сюжет о лагере российских военных, вместе с техникой, который расположился недалеко от украинской границы.

Россия уже перебросила к границам Украины и в аннексированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений, накопление российских военных у границ продлится до конца апреля.

В то же время российская сторона отказалась назвать причину роста военного присутствия вдоль границы с Украиной.

О заявлении Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальная и государство к этому готово.

Помимо этого, Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на востоке Украины, в Кремле же утверждают, что в последние дни запросов от Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.

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