Головні новини понеділка і ночі: Пентагон про російське військо, Тищенкова вечірка

Нардеп Тищенко влаштував вечірку під час локдауну в столиці, у Пентагоні кажуть, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більша, аніж у 2014 році – актуальні новини 19 квітня.

Про Росію

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більша, аніж у 2014 році. Кірбі відмовився озвучити, скільки російських солдат перебуває на кордоні. За його словами, росіяни заявляли, що мета концентрації військ – це "тренування", але для США не очевидно, що мета полягає саме в цьому.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також заявив про найбільше зосередження російських військ, яке будь-коли було.

Про Тищенка

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі Fairmont на столичному Подолі.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини. Журналістам вдалось дізнатись деталі святкування: гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти фото та відео у день події та не відмічати локацію.

Крім того, навпроти готелю був святковий салют, який у столиці взагалі заборонений, поки триває війна.

Під час першого весняного локдауну в 2020 році ресторан Тищенка "Велюр" також працював. Там приймали "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".

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