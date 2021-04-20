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Главные новости понедельника и ночи: Пентагон о российском войске, вечеринка Тищенко

Вторник, 20 апреля 2021, 08:01
Главные новости понедельника и ночи: Пентагон о российском войске, вечеринка Тищенко

Нардеп Тищенко устроил вечеринку во время локдауна в столице, в Пентагоне говорят, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году - актуальные новости 19 апреля.

О России

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году. Кирби отказался озвучить, сколько российских солдат находится на границе. По его словам, россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировка", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.

О Тищенко

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в отеле Fairmont на столичном Подоле.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены. Журналистам удалось узнать детали празднования: гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.

Кроме того, напротив отеля был праздничный салют, который в столице вообще запрещен, пока длится война.

Во время первого весеннего локдауна в 2020 году ресторан Тищенко "Велюр" также работал. Там принимали "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

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Украинская правда

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