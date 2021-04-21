Головні новини вівторка і ночі: послання Зеленського Путіну, вирок у справі Флойда

У США винесли обвинувальний вирок у справі вбивства Джорджа Флойда, Зеленський пропонує Путіну зустрітись "у будь-якій точці Донбасу" – актуальні новини 20 квітня.

Про Джорджа Флойда

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Човін був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцією рік тому.

Під час затримання Човін коліном притискав шию Флойда до землі, а Флойд стогнав "будь ласка, я не можу дихати" та "не вбивай мене". За лічені хвилини Флойд перестав говорити і рухатися. Пізніше він помер у лікарні.

Присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві.

Про Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

"При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. А що мені розуміти? Я кожен місяць там буваю.

Пан Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - сказав Зеленський.

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