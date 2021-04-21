Главные новости вторника и ночи: послание Зеленского Путину, приговор по делу Флойда

В США вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве Джорджа Флойда, Зеленский предлагает Путину встретиться "в любой точке Донбасса" - актуальные новости 20 апреля.

О Джордже Флойде

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией год назад.

Во время задержания Човин коленом прижимал шею Флойда к земле, а Флойд стонал "пожалуйста, я не могу дышать" и "не убивай меня". За считанные минуты Флойд перестал говорить и двигаться. Позже он скончался в больнице.

Присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве.

О Зеленском

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

"При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю.

Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал Зеленский.

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