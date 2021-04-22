Новини 22 квітня: відведення російських військ, відповідь Путіна Зеленському

Росія оголосила початок відведення військ від України, Путін відповів на пропозицію Зеленського: У Москві в будь-який час, — актуальні новини 22 квітня.

Про відведення російських військ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна вітає відведення російських військ від кордону та дякує міжнародним партнерам за підтримку.

Варто зазначити, що Росія залучила до військових навчань в окупованому нею Криму 10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.

Про відповідь Путіна на пропозицію Зеленського

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію глави України Володимира Зеленського про зустріч і запропонував зустрітися в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.

Про інші важливі новини

Російські дипломати направили в МЗС України ноту протесту у зв'язку з акцією, яку влаштували українські активісти під стінами посольства РФ в Києві. Зокрема, вони лазером намалювали на стіні будівлі карикатуру на Путіна і спроектували напис із звинуваченнями на адресу країни-агресора.

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