Новости 22 апреля: отвод российских войск, ответ Путина Зеленскому 

Россия объявила о начале отвода войск от Украины, Путин ответил на предложение Зеленского: В Москве в любое время, — актуальные новости 22 апреля.

Об отводе российских войск

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина приветствует отвод российских войск от границы и благодарит международных партнеров за поддержку.

Следует отметить, что Россия привлекла к военным учениям в оккупированном ею Крыму 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей.

Об ответе Путина на предложение Зеленского

Президент России Владимир Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече и предложил встретиться в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.

О других важных новостях

Российские дипломаты направили в МИД Украины ноту протеста в связи с акцией, которую устроили украинские активисты под стенами посольства РФ в Киеве. В частности, лазером нарисовали на стене здания карикатуру на Путина и спроецировали надпись с обвинениями в адрес страны-агрессора.

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