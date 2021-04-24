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Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України

Субота, 24 квітня 2021, 08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України

Десять ракет полетіли з Сектору Газа в напрямку Ізраїлю на тлі напруги в Єрусалимі, до кінця травня в Україні очікують 2 мільйони вакцин проти коронавірусу – актуальні новини 23 квітня.

Про Єрусалим

У Східному Єрусалимі другу ніч поспіль ізраїльська поліція б’ється з палестинцями. За словами палестинців, поліція, споруджуючи металеві бар'єри, намагалася завадити їм проводити свої звичні вечірні збори біля Дамаських воріт в священний для мусульман місяць Рамадан. Напруга підігрівалася прибуттям ультраправих євреїв, які скандували "смерть арабам".

В бік Ізраїлю з Сектору Газа були випущені понад десять ракет.

Про 2 мільйони вакцин

474 тисячі вакцини Pfizer очікують на тижні із 17 травня. 

До кінця травня Україна може отримати 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

І першу, і другу партію вакцин Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX. 

Крім того, Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

Про інші важливі новини

22 квітня у світі виявили 896 922 нові випадки COVID-19 – рекордна щоденна кількість за час пандемії.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.

Служба безпеки України розслідує розтрату майна ПАТ "Центренерго" на суму майже 225 млн гривень.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові сказав турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану, що збирається визнати геноцид вірмен. За даними ЗМІ, це має відбутися до Дня пам'яті геноциду вірмен.

Представник Кремля Дмитро Козак запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я. В Офісі президент заявили, що потрібно розділяти пропозицію Володимира Зеленського зустрітись із очільником Росії Володимиром Путіним на Донбасі та ідею Дмитра Козака провести зустріч радників "нормандської четвірки" на лінії розмежування. 

Росія у відповідь на вислання трьох співробітників свого посольства у Варшаві оголосила персонами нон грата п’ятьох співробітників посольства Польщі в РФ.

Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.

Карантинні обмеження в Україні можуть продовжити і після 30 червня.

Російські військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, почали повертатися на бази.

Українська правда

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