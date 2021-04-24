Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України

Десять ракет полетіли з Сектору Газа в напрямку Ізраїлю на тлі напруги в Єрусалимі, до кінця травня в Україні очікують 2 мільйони вакцин проти коронавірусу – актуальні новини 23 квітня.

Про Єрусалим

У Східному Єрусалимі другу ніч поспіль ізраїльська поліція б’ється з палестинцями. За словами палестинців, поліція, споруджуючи металеві бар'єри, намагалася завадити їм проводити свої звичні вечірні збори біля Дамаських воріт в священний для мусульман місяць Рамадан. Напруга підігрівалася прибуттям ультраправих євреїв, які скандували "смерть арабам".

В бік Ізраїлю з Сектору Газа були випущені понад десять ракет.

Про 2 мільйони вакцин

474 тисячі вакцини Pfizer очікують на тижні із 17 травня.

До кінця травня Україна може отримати 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

І першу, і другу партію вакцин Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

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