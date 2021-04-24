Главные новости пятницы и ночи: события в Иерусалиме, 2 миллиона вакцин для Украины

Десять ракет полетели из Сектора Газа в направлении Израиля на фоне напряжения в Иерусалиме, до конца мая в Украине ожидают 2 миллиона вакцин против коронавируса - актуальные новости 23 апреля.

О Иерусалиме

В Восточном Иерусалиме вторую ночь подряд израильская полиция бьется с палестинцами. По словам палестинцев, полиция, сооружая металлические барьеры, пыталась помешать им проводить свои привычные вечерние сборы у Дамасских ворот в священный для мусульман месяц Рамадан. Напряжение подогревалось прибытием ультраправых евреев, скандировавших "смерть арабам".

В сторону Израиля из Сектора Газа были выпущены более десяти ракет.

О 2 миллионах вакцин

474 тысячи вакцин Pfizer ожидают на неделе с 17 мая.

До конца мая Украина может получить 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

И первую, и вторую партию вакцин Украины получит в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, Украина получила более 367 200 доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

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