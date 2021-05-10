Головні новини неділі і ночі: День перемоги, кібератака на Colonial

В Україні провели понад 700 заходів до Дня перемоги, у США оголосили НС через кібератаку на один з найбільших трубопроводів країни – актуальні новини 9 травня.

Про День перемоги

В Україні відбувся 721 захід з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у них взяли понад 54 тисячі осіб.

До поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень. З них 11 – за виготовлення або поширення комуністичної, нацистської символіки.

Про кібератаку на Colonial

У США оголосили надзвичайний стан після кібератаки на один з найбільших трубопроводів в США Colonial Pipeline. Вважається, що атака на Colonial була викликана кіберзлочинним угрупованням DarkSide, яке проникло в мережу Colonial в четвер і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.

Імовірно, DarkSide – це злочинне угрупування з Росії. Хоча російські хакери часто працюють в Кремлі як "фрілансери", перші ознаки вказують на те, що це була злочинна схема, а не напад з боку держави.

Про інші важливі новини

Крейсер USS Monterey ВМС США затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків. На борту знаходилася велика партія зброї – зокрема десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли. Корабель, очевидно, прямував з Ірану до Ємену для підтримки повстанців-хуситів в країні.

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