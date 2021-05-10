Главные новости воскресенья и ночи: День победы, кибератака на Colonial

В Украине провели более 700 мероприятий ко Дню победы, в США объявили ЧП из-за кибератаки на один из крупнейших трубопроводов страны - актуальные новости 9 мая.

О Дне победы

В Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.

В полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств. Из них 11 - за изготовление или распространение коммунистической, нацистской символики.

О кибератаке на Colonial

В США объявили чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline. Считается, что атака на Colonial была вызвана киберпреступной группировкой DarkSide, которая проникла в сеть Colonial в четверг и получила почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкуп. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.

Вероятно, DarkSide - это преступная группировка из России. Хотя российские хакеры часто работают в Кремле как "фрилансеры", первые признаки указывают на то, что это была преступная схема, а не нападение со стороны государства.

О других важных новостях

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. На борту находилась крупная партия оружия - в том числе десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы. Корабль, очевидно, направлялся из Ирана в Йемен для поддержки повстанцев-хуситов в стране.

Представители ОРДЛО передали украинской стороне свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

В стрельбе на дне рождения в американском Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) погибли семь человек. Преступник открыл стрельбу по гостям, прежде чем покончить с собой.

В Омской области РФ во время охоты исчез глава регионального Минздрава Александр Мураховский, который был главврачом омской больницы скорой помощи №1, куда госпитализировали политика Алексея Навального после отравления в августе.

Двоюродный брат королевы Великобритании принц Майкл Кентский тайно предлагал свои связи с российским режимом президента России Владимира Путина, который считается угрозой №1 для национальной безопасности Великобритании.

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Корабли РФ у Одессы препятствовали совместным морским обучением США и Украины: они опасно маневрировали рядом и умышленно создавали препятствия.

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