Головні новини понеділка і ночі: схоплений бойовик ОРДО, Ізраїль та Сектор Газа

Сектор Газа випустив ракети в бік Ізраїлю, Ізраїль завдав удару у відповідь, бійці ЗСУ схопили одного з "командирів" так званого "міністерства оборони ДНР" – актуальні новини 10 травня.

Про Ізраїль та Сектор Газа

Із Сектору Газа було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю. На територію Ізраїлю, окрім ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою. Танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху "ХАМАС".

У США та ЄС закликали вжити заходів для зниження напруженості в Східному Єрусалимі та в Секторі Газа.

Палестинська сторона повідомила про мінімум 9 загиблих внаслідок обстрілу Ізраїлем.

Про "командира" так званого "МО ДНР"

Поблизу смт Новгородське на Донеччині бійці ЗСУ за підтримки СБУ схопили одного з "командирів" так званого "міністерства оборони ДНР".

Затриманий - 45-річний мешканець Горлівки.

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