Главные новости понедельника и ночи: схваченный боевик ОРДО, Израиль и Сектор Газа

Сектор Газа выпустил ракеты в сторону Израиля, Израиль нанес ответный удар, бойцы ВСУ схватили одного из "командиров" так называемого "министерства обороны ДНР" - актуальные новости 10 мая.

Об Израиле и Секторе Газа

Из Сектора Газа был осуществлен ракетный обстрел юга Израиля. На территорию Израиля, кроме ракет, были запущены воздушные шары со взрывчаткой. Танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения "ХАМАС".

В США и ЕС призвали принять меры для снижения напряженности в Восточном Иерусалиме и в Секторе Газа.

Палестинская сторона сообщила о как минимум 9 погибших в результате обстрела Израилем.

О "командире" так называемого "МО ДНР"

Вблизи пгт Новгородское Донецкой области бойцы ВСУ при поддержке СБУ схватили одного из "командиров" так называемого "министерства обороны ДНР".

Задержанный - 45-летний житель Горловки.

Боевику инкриминируют участие в террористической организации и арестовали с альтернативой внесения залога - 681 тысяча грн.

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