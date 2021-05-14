Головні новини четверга і ночі: Медведчук, Ізраїль, Сектор Газа

Ізраїль заперечив, що наземні війська почали операцію в Секторі Газа, та відкинув пропозицію перемир’я; Медведчука відправили під домашній арешт - актуальні новини 13 травня.

Про Ізраїль

Протягом ночі в ізраїльській армії (ЦАХАЛ) заявили, що наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа, між яким та Ізраїлем зараз тривають бойові дії.

Однак згодом в армії заперечили своє попереднє повідомлення, заявивши, що здійснили атаку "в Секторі Газа", але безпосередньо на землі Сектору Газа немає військ.

В армії пояснюють плутанину "проблемою внутрішнього зв'язку".

Крім того, вночі стало відомо, що Тель-Авів відкинув запропоноване Єгиптом довгострокове перемир'я в Секторі Газа до повного завершення своїх військових операцій.

Про Медведчука

Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у держзраді голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів: Офіс генерального прокурора визначив заставу у розмірі трохи більше 300 мільйонів гривень.

Про інші важливі новини

З Лівану в бік північного Ізраїлю були запущені три ракети. Ракети впали в Середземному морі, не заподіявши ні шкоди, ні жертв.

Від кулі снайпера окупаційних військ на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19.

У столиці відбулася низка обшуків: прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до "Київського метрополітену" у справі ухилення від сплати податків на 9 мільйонів гривень та до "Київпастрансу", який підозрюють у привласненні бюджетних коштів. Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування. В Офісі президента вважають, що звинувачення Кличка про тиск на столичну владу безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.

КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" просять столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню.

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасували, пройшов обшук.