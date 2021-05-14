Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини четверга і ночі: Медведчук, Ізраїль, Сектор Газа

П'ятниця, 14 травня 2021, 08:00
Головні новини четверга і ночі: Медведчук, Ізраїль, Сектор Газа
ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Ізраїль заперечив, що наземні війська почали операцію в Секторі Газа, та відкинув пропозицію перемир’я; Медведчука відправили під домашній арешт - актуальні новини 13 травня.

Про Ізраїль

Протягом ночі в ізраїльській армії (ЦАХАЛ) заявили, що наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа, між яким та Ізраїлем зараз тривають бойові дії.

Однак згодом в армії заперечили своє попереднє повідомлення, заявивши, що здійснили атаку "в Секторі Газа", але безпосередньо на землі Сектору Газа немає військ.

В армії пояснюють плутанину "проблемою внутрішнього зв'язку".

Крім того, вночі стало відомо, що Тель-Авів відкинув запропоноване Єгиптом довгострокове перемир'я в Секторі Газа до повного завершення своїх військових операцій.

Про Медведчука

Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у держзраді голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів: Офіс генерального прокурора визначив заставу у розмірі трохи більше 300 мільйонів гривень.

Про інші важливі новини

З Лівану в бік північного Ізраїлю були запущені три ракети. Ракети впали в Середземному морі, не заподіявши ні шкоди, ні жертв.

Від кулі снайпера окупаційних військ на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від COVID-19.

У столиці відбулася низка обшуків: прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до "Київського метрополітену" у справі ухилення від сплати податків на 9 мільйонів гривень та до  "Київпастрансу", який підозрюють у привласненні бюджетних коштів. Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування. В Офісі президента вважають, що звинувачення Кличка про тиск на столичну владу безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.

КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" просять столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню.

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасували, пройшов обшук.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: