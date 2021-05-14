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Головні новини четверга і ночі: Медведчук, Ізраїль, Сектор Газа

П'ятниця, 14 травня 2021, 08:00
ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Ізраїль заперечив, що наземні війська почали операцію в Секторі Газа, та відкинув пропозицію перемир’я; Медведчука відправили під домашній арешт - актуальні новини 13 травня.

Про Ізраїль

Протягом ночі в ізраїльській армії (ЦАХАЛ) заявили, що наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа, між яким та Ізраїлем зараз тривають бойові дії.

Однак згодом в армії заперечили своє попереднє повідомлення, заявивши, що здійснили атаку "в Секторі Газа", але безпосередньо на землі Сектору Газа немає військ.

В армії пояснюють плутанину "проблемою внутрішнього зв'язку".

Крім того, вночі стало відомо, що Тель-Авів відкинув запропоноване Єгиптом довгострокове перемир'я в Секторі Газа до повного завершення своїх військових операцій.

Про Медведчука

Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у держзраді голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Таким чином суд не задовольнив клопотання прокурорів: Офіс генерального прокурора визначив заставу у розмірі трохи більше 300 мільйонів гривень.

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Українська правда


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