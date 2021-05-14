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Главные новости четверга и ночи: Медведчук, Израиль, Сектор Газа

Пятница, 14 мая 2021, 08:00
ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Израиль отрицает, что наземные войска начали операцию в Секторе Газа, и отверг предложение перемирия; Медведчука отправили под домашний арест - актуальные новости 13 мая.

Об Израиле

В течение ночи в израильской армии (ЦАХАЛ) заявили, что наземные войска Израиля начали операцию в Секторе Газа, между которыми и Израилем сейчас идут боевые действия.

Однако вскоре в армии отрицали свое предыдущее сообщение, заявив, что совершили атаку "в Секторе Газа", но непосредственно на земле Сектора Газа нет войск.

В армии объясняют путаницу "проблемой внутренней коммуникации".

Кроме того, ночью стало известно, что Тель-Авив отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие в Секторе Газа до полного завершения своих военных операций.

О Медведчуке

Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в госизмене председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров: Офис генерального прокурора определил залог в размере чуть более 300 млн гривен.

О других важных новостях

Из Ливана в сторону северного Израиля были запущены три ракеты. Ракеты упали в Средиземном море, не причинив ни вреда, ни жертв.

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В столице состоялся ряд обысков: прокуратура вместе с фискалами пришли с обысками в "Киевский метрополитен" по делу уклонения от уплаты налогов на 9 млн гривен и в "Киевпасстранс", который подозревают в присвоении бюджетных средств. Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. В Офисе президента считают, что обвинения Кличко о давлении на столичную власть безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпасстранс" просят столичную власть поддержать предприятия в любое время пандемии - выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки в метро составляет 21 гривну.

По месту жительства Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменили, прошел обыск.

Украинская правда


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