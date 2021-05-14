Главные новости четверга и ночи: Медведчук, Израиль, Сектор Газа

Израиль отрицает, что наземные войска начали операцию в Секторе Газа, и отверг предложение перемирия; Медведчука отправили под домашний арест - актуальные новости 13 мая.

Об Израиле

В течение ночи в израильской армии (ЦАХАЛ) заявили, что наземные войска Израиля начали операцию в Секторе Газа, между которыми и Израилем сейчас идут боевые действия.

Однако вскоре в армии отрицали свое предыдущее сообщение, заявив, что совершили атаку "в Секторе Газа", но непосредственно на земле Сектора Газа нет войск.

В армии объясняют путаницу "проблемой внутренней коммуникации".

Кроме того, ночью стало известно, что Тель-Авив отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие в Секторе Газа до полного завершения своих военных операций.

О Медведчуке

Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в госизмене председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров: Офис генерального прокурора определил залог в размере чуть более 300 млн гривен.

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