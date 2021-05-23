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Головні новини суботи і ночі: Україна в п’ятірці лідерів Євробачення, Транс-Марш у Києві

Неділя, 23 травня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: Україна в п’ятірці лідерів Євробачення, Транс-Марш у Києві

На цьогорічному Євробаченні перемогла Італія, український гурт GO_A – на 5 місці, у Києві пройшов традиційний Транс-Марш – актуальні новини 22 травня.

Про Євробачення

У Роттердамі відбувся гранд-фінал 65-го Євробачення - переможцем конкурсу стала Італія. Друге місце дісталося Франції, а третє - Швейцарії.  

Український гурт GO_A посів 5-ту сходинку. 

Результати складаються з голосів професійного журі кожної країни-учасниці та голосів телеглядачів. Україна отримала 97 балів від журі та 267 балів від телеглядачів. 

Усього у фіналі змагалися 26 країн. 

Про Транс-Марш

У Києві пройшов традиційний Транс-Марш. У заході, організованому громадськими організаціями "КиївПрайд" та "Когорта", взяли участь близько 150 учасників.

Крім того, на Михайлівській площі зібралися близько 200 противників маршу, серед яких, зокрема, представники праворадикальної організації "Традиції і порядок".

Під час ходи кілька осіб намагалися напасти на учасників маршу.

Цьогорічний Транс-Марш пов’язаний з 25 травня 2019 року, коли Всесвітня організація охорони здоров’я виключила 11 діагнозів, пов’язаних з трансгендерністю, із категорії психічних захворювань.

Про інші важливі новини

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Українська правда

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Теми: ЄвробаченняспортЛГБТООС
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