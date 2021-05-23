Главные новости субботы и ночи: Украина в пятерке лидеров Евровидения, Транс-Марш в Киеве

На Евровидении в этом году победила Италия, украинская группа GO_A - на 5 месте, в Киеве прошел традиционный Транс-Марш - актуальные новости 22 мая.



О Евровидении

В Роттердаме состоялся гранд-финал 65-го Евровидения - победителем конкурса стала Италия. Второе место досталось Франции, а третье - Швейцарии.

Украинская группа GO_A заняла 5-е место.

Результаты состоят из голосов профессионального жюри каждой страны-участницы и голосов телезрителей. Украина получила 97 баллов от жюри и 267 баллов от телезрителей.

Всего в финале соревновались 26 стран.

О Транс-Марше

В Киеве прошел традиционный Транс-Марш. В мероприятии, организованном общественными организациями "КиевПрайд" и "Когорта", приняли участие около 150 участников.

Кроме того, на Михайловской площади собрались около 200 противников марша, среди которых, в частности, представители праворадикальной организации "Традиции и порядок".

Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников марша.

В этом году Транс-Марш связан с 25 мая 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила 11 диагнозов, связанных с трансгендерностью, из категории психических заболеваний.

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