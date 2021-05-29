Головні новини п’ятниці та ночі: санкції проти Білорусі, перші центри вакцинації

Україна закриває повітряний простір для Білорусі, у трьох містах відкривають перші центри масової вакцинації – актуальні новини 28 травня і ночі.

Про санкції проти Білорусі

Кабінет міністрів із 29 травня заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України.

Також Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

Про центри вакцинації

З 29 травня у столиці вакцинуватимуть людей, які стали в лист очікування в "Дії" - вакцинація відбуватиметься на базі Міжнародного виставкового центру. Також щеплення можна буде отримати в Одесі та Львові.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею, яку з початку травня шукали в горах Анталії, знайшли мертвою біля гори Геїксіврісі.

На заході Франції виявили новий кластер (скупчення або група людей, що мають спільні джерела зараження) рідкісного варіанту коронавірусу.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден представив проєкт федерального бюджету на 2022 фінансовий рік зі збільшенням державних витрат до $6 трлн.

У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Віктора Гвоздя на курорті в Єгипті.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів не відповідає тому, що розглядають та над чим працюють в Офісі президента.

У МЗС повідомили, що президент Володимир Зеленський матиме розмову із президентом США Джо Байденом перед тим, як американський лідер зустрінеться із російським президентом Володимиром Путіним.

Білорусь готова повернутися до режиму вільної торгівлі з Україною, як тільки Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів.

Європейський Союз підготував комплексний план фінансової підтримки Білорусі на випадок, якщо країна почне демократичні перетворення.

Білорусь запровадила на 6 місяців режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів.

Білоруська нафтова компанія поки не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

САП подала позов про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить нардепу, та стягнення її в дохід держави.

Неповнолітня мешканка непідконтрольної українському уряду так званої "ДНР" перетнула мінні поля і прийшла на лінію розмежування, щоб потрапити на неокуповану територію.

За минулу добу в Україні зафіксували 3 306 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 402 особи, померли 156 хворих, одужали 13 298 осіб.