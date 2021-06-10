Новини 10 червня: УЄФА проти напису "Героям слава", визнання свідоцтв вакцинації України

УЄФА вимагає прибрати з української форми напис "Героям слава", перша країна визнала українські свідоцтва про вакцинацію – актуальні новини 10 червня.

Про напис "Героям слава"

Союз європейських футбольних асоціацій вимагає від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава", на що в ОП заявили, що гасло на формі української збірної абсолютно слушне

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.

Про свідоцтва про вакцинацію

Україна та Угорщина домовилися взаємно визнавати свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, що вже з 11 червня відкриває можливість подорожей.

Пізніше про це домовилися також з Молдовою.

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