Новости 10 июня: УЕФА против надписи "Героям слава", признание свидетельства вакцинации Украины

УЕФА требует убрать с украинского формы надпись "Героям слава", первая страна признала украинские свидетельства о вакцинации - актуальные новости 10 июня.

О надписи "Героям слава"

Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава", на что в ОП заявили, что лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильный.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сейчас находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.

О свиделествах о вакцинации

Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса, что уже с 11 июня открывает возможность путешествий.

Позже об этом договорились также с Молдовой.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с кума Путина и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука около 300 тысяч гривен в пользу издательства "Виват" в судебном процессе, инициированном им самим относительно книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Европейский парламент призвал ввести дополнительные санкции против Беларуси и отстранить ее от спортивных событий.

Компания "7 дней" взяла в управление гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" президента-беглеца Виктора Януковича.

Пограничники Украины заворачивают россиян, вакцинированных "Спутником" – справка о прививке российской вакциной права на въезд не дает.

Шестеро судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно значимых дел: о медицинских гарантии, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного.

Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов, которые рассматривали апелляционную жалобу Стерненко и Демчука в деле о похищении депутата Щербича, подали в отставку. Высший совет правосудия согласовал их увольнение.

За прошлые сутки зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 741 человека, умерли 97 больных, выздоровели 6 513 человек.