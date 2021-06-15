Головні новини понеділка і ночі: саміт НАТО, Байден про Путіна

Байден назвав Путіна "гідним супротивником", в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ – актуальні новини 14 червня.

Про Байдена та Путіна

Президент США Джо Байден сказав, що президент РФ Володимир Путін є "гідним супротивником" - за два дні до зустрічі з Путіним у Женеві.

Коли Байдена запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, як він раніше говорив, Байден розсміявся на кілька секунд. Водночас, президент США сказав, що коли йому поставили питання про Путіна в ефірі, він відповів чесно.

Про НАТО

14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО.

В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Також закликають рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не матиме впливу на рішення про вступ України до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна щодня доводить, що готова бути в Північноатлантичному альянсі більше, ніж більшість країн ЄС, оскільки вже 7 років воює.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, якщо, зокрема, подолає корупцію.

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