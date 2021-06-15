Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини понеділка і ночі: саміт НАТО, Байден про Путіна

Вівторок, 15 червня 2021, 08:00
Головні новини понеділка і ночі: саміт НАТО, Байден про Путіна

Байден назвав Путіна "гідним супротивником", в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ – актуальні новини 14 червня.

Про Байдена та Путіна

Президент США Джо Байден сказав, що президент РФ Володимир Путін є "гідним супротивником" - за два дні до зустрічі з Путіним у Женеві.

Коли Байдена запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, як він раніше говорив, Байден розсміявся на кілька секунд. Водночас, президент США сказав, що коли йому поставили питання про Путіна в ефірі, він відповів чесно.

Про НАТО

14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО.

В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Також закликають рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не матиме впливу на рішення про вступ України до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна щодня доводить, що готова бути в Північноатлантичному альянсі більше, ніж більшість країн ЄС, оскільки вже 7 років воює.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, якщо, зокрема, подолає корупцію.

Про інші важливі новини

Варіант COVID-19 "Дельта" виявили в 74 країнах.

В Офісі президента на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського розглядають дві кандидатури.

Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату до 27 тис. грн – це рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Лідери НАТО на саміті в Брюсселі заявили, що Китай становить загрозу безпеці - вперше Альянс заявив, що йому необхідно відповісти на зростаючу міць Пекіна.

Путін звинуватив Україну у постійному стягуванні військ до зони бойових дій на Донбасі. Додав, що Росія цього зі свого боку не робить, а проводить планові військові навчання на своїй території. При цьому Росія розпочала тактичні навчання у Воронезькій області, де будуть задіяні бомбардувальники Су-34 та дальні перехоплювачі Міг-31. 

Шевченківський суд Києва засудив двох колишніх працівників київського спецпідрозділу "Беркут" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня до трьох років позбавлення волі у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року.

Оціночна кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла з 3720 до 3825; близько 2000 з них – майже всі належать Росії і США – перебували в стані підвищеної боєготовності.

Внутрішній український "ковід-сертифікат" має з’явитися в додатку "Дія" 1 липня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: