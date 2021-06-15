Главные новости понедельника и ночи: саммит НАТО, Байден о Путине

Байден назвал Путина "достойным противником", в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ - актуальные новости 14 июня.

О Байдене и Путине

Президент США Джо Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин является "достойным противником" - за два дня до встречи с Путиным в Женеве.

Когда Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, как он ранее говорил, Байден рассмеялся на несколько секунд. В то же время, президент США сказал, что когда ему задали вопрос о Путине в эфире, он ответил честно.

О НАТО

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО.

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ. Также призывают двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина ежедневно доказывает, что готова быть в Североатлантическом альянсе больше, чем большинство стран ЕС, поскольку уже 7 лет воюет.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.

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