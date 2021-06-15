Главные новости понедельника и ночи: саммит НАТО, Байден о Путине
Байден назвал Путина "достойным противником", в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ - актуальные новости 14 июня.
О Байдене и Путине
Президент США Джо Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин является "достойным противником" - за два дня до встречи с Путиным в Женеве.
Когда Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, как он ранее говорил, Байден рассмеялся на несколько секунд. В то же время, президент США сказал, что когда ему задали вопрос о Путине в эфире, он ответил честно.
О НАТО
14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО.
В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ. Также призывают двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.
Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина ежедневно доказывает, что готова быть в Североатлантическом альянсе больше, чем большинство стран ЕС, поскольку уже 7 лет воюет.
Президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.
О других важных новостях
Вариант COVID-19 "Дельта" обнаружили в 74 странах.
В Офисе президента на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского рассматривают две кандидатуры.
Директорам всех львовских общеобразовательных школ подняли заработную плату до 27 тыс. грн - это решение принял исполнительный комитет Львовского горсовета.
14 июня в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения.
Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе заявили, что Китай представляет угрозу безопасности - впервые Альянс заявил, что ему необходимо ответить на растущую мощь Пекина.
Путин обвинил Украину в постоянном стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе. Добавил, что Россия этого со своей стороны не делает, а проводит плановые военные учения на своей территории. При этом Россия начала тактические учения в Воронежской области, где будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.
Оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них – почти все принадлежат России и США – находились в состоянии повышенной боеготовности.
Шевченковский райсуд Киева приговорил двух бывших сотрудников киевского спецподразделения "Беркут" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня к трем годам лишения свободы по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.
Внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія" 1 июля.