Головні новини вівторка і ночі: Ізраїль і Сектор Гази, Вірастюк

Ізраїль вперше після перемир'я завдав авіаударів по Cектору Гази, Вірастюк склав присягу народного депутата – актуальні новини 15 червня.

Про Ізраїль та Сектор Гази

Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази – вперше після перемир'я – у відповідь на запальні кулі, запущені з палестинської території.

Ізраїльські військові заявили, що їхні літаки атакували озброєні комплекси "ХАМАС" в місті Газа і південному місті Хан-Юніс вранці в середу, і були "готові до всіх сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій перед обличчям триваючих терористичних актів, що виходять з Гази".

За словами військових, удари були викликані запуском повітряних куль, які, за повідомленнями ізраїльської пожежної команди, призвели до 20 пожеж на відкритих полях в населених пунктах поблизу кордону з Сектором Гази.

Про Вірастюка

Визнаний обраним на проміжних виборах на окрузі №87 від партії "Слуга народу" стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України.

Частина нардепів викрикували при цьому "Ганьба", колеги зі "Слуги народу" підтримали Вірастюка оплесками.

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