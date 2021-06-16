Главные новости вторника и ночи: Израиль и сектор Газа, Вирастюк

Израиль впервые после перемирия нанес авиаудары по сектору Газа, Вирастюк принес присягу народного депутата - актуальные новости 15 июня.

Об Израиле и секторе Газа

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа - впервые после перемирия - в ответ на зажигательные шары, запущенные с палестинской территории.

Израильские военные заявили, что их самолеты атаковали вооруженные комплексы "ХАМАС" в городе Газа и южном городе Хан-Юнис утром в среду, и были "готовы ко всем сценариям, включая восстановление боевых действий перед лицом продолжающихся террористических актов, исходящих из Газы".

По словам военных, удары были вызваны запуском воздушных шаров, которые, по сообщениям израильской пожарной команды, привели к 20 пожарам на открытых полях в населенных пунктах вблизи границы с сектором Газа.

О Вирастюке

Признанный избранным на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины.

Часть нардепов выкрикивали при этом "Позор", коллеги из "Слуги народа" поддержали Вирастюка аплодисментами.

О других важных новостях

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" объявили бойкот телеканалу "1+1", который они назвали "каналом Зеленского, Медведчука и Коломойского". Нардепы выразили поддержку сопредседателю фракции Ирине Геращенко после последнего эфира программы "Право на власть" от 10 июня, где Геращенко "подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать". "1+1" заявил, что не планирует извиняться перед фракцией "ЕС" и Геращенко.

Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года, считает группа украинских ученых.

Как сообщил CNN, российские наемники в Центральноафриканской Республике неоднократно были причастны к пыткам и убийствам местных жителей под предлогом борьбы с повстанцами.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что завершает свою работу в должности, но продолжит работать в сфере защиты детей.

Встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина может длиться четыре-пять часов, перерывы и рабочий обед не запланированы.

Сборная Франции в первом туре чемпионата Европы по футболу переиграла команду Германии, Португалия одолела венгров.

После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори.

Президент Владимир Зеленский вернул в Раду закон об ответственности за недостоверное декларирование — поправки нардепов дают лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют их родственники.

Распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные — этого требует НАПК.

Кум Путина глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".