Рада може закликати світ визнати режим Лукашенка загрозою

Фракція "Слуга народу" готова 200-ми голосами підтримати прийняття проєкту постанови із закликом до міжнародних організацій визнати режим Олександра Лукашенка в Білорусі загрозою світовій безпеці.

Джерело: перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в коментарі журналістам у середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Як тільки він (проєкт постанови – ІФ) пройде комітет, думаю, відразу ж можна буде і в залу виносити. Я не кажу, що стосовно цього (голосування за проєкт постанови – ІФ) є рішення фракції. Його, напевно, і не може бути з приводу цього питання, тому що воно дуже ідеологічне. Тобто певна кількість депутатів не буде підтримувати. Але більшість фракції підтримає: думаю, 200 голосів ми дамо під це".

Деталі: Разом з тим він підкреслив, що мова йде не про втручання України в політику іншої держави, а про те, що Україна повинна політично реагувати "на прояви міжнародного авіаційного тероризму і питання, які йдуть врозріз із дотриманням прав людини і правосуддя".

Згідно з календарним планом п'ятої сесії Ради, на порядку денному на 2 червня немає питання про розгляд проєкту постанови №5560 про ситуацію в Білорусі.

Що передувало: Раніше група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови (№5560) "Про звернення парламенту до ООН, Європейської комісії і парламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів і парламентів країн світу про визнання режиму Лукашенка в Республіці Білорусь таким, який становить загрозу міжнародній безпеці".

Депутати пропонують звернутися до міжнародного співтовариства із закликом засудити дії білоруської влади стосовно примусової посадки літака компанії Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича, визнати режим Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу світовій безпеці, а також сприяти невідкладному проведення розслідування даного інциденту.

Крім того, проєкт постанови передбачає заклик посилити тиск на Білорусь, в тому числі шляхом введення санкцій проти діячів режиму Лукашенка.

Ініціаторами документа виступили близько 30-ти народних депутатів з фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу" і групи "За майбутнє".

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