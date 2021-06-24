Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender

В Україні зафіксували два зараження варіантом COVID-19 "Дельта", українська збірна буде грати в 1/8 фіналу Євро-2020, росіяни заявили, що відкрили "попереджувальний" вогонь у бік британського есмінця Defender – актуальні новини 23 червня.

Про "Дельту"

В Україні зафіксували один з найнебезпечніших штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії — штам виявили у двох осіб, які повернулися з РФ.

"Дельта" може потрапити до України з семи країн – Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії, Словаччини, де нині спостерігається циркуляція цього різновиду.

Про Євро-2020

Збірна України буде грати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Після перемоги Швеції та Іспанії в заключних матчах групи Е підопічні Андрія Шевченка зуміли потрапити до четвірки команд, що виходять з третьої позиції.

Майже зі 99% вірогідністю 29 червня у матчі 1/8 фіналу Україна в Глазго гратиме зі Швецією, що виграла групу Е.

Про есмінець Defender

Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.

Внаслідок цього Defender покинув, як кажуть в Москві, "територіальне море Росії".

Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.

Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

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