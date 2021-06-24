Главные новости среды и ночи: "Дельта" в Украине, Евро-2020, эсминец Defender

В Украине зафиксировали два заражения вариантом COVID-19 "Дельта", украинская сборная будет играть в 1/8 финала Евро-2020, россияне заявили, что открыли "предупредительный" огонь в сторону британского эсминца Defender - актуальные новости 23 июня.

О "Дельте"

В Украине зафиксировали один из самых опасных штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии - штамм обнаружили у двух человек, которые вернулись из РФ.

"Дельта" может попасть в Украину из семи стран - Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии, Словакии, где сейчас наблюдается циркуляция этой разновидности.

О Евро-2020

Сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е подопечные Андрея Шевченко сумели попасть в четверку команд, выходящих из третьей позиции.

Почти со 99% вероятностью 29 июня в матче 1/8 финала Украина в Глазго играть со Швецией, которая выиграла группу Е.

Об эсминце Defender

Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.

Впоследствии Defender покинул, как говорят в Москве, "территориальное море России".

Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.

Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

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