Кримськотатарський канал ATR отримає фінансування з держбюджету
Телеканал ATR отримає фінансування з державного бюджету після перемоги в оголошеній закупівлі на створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні кримськотатарською або іншими мовами для аудиторії корінних народів.
Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Дослівно: "3 червня 2021 року було оголошено про проведення закупівель на суму 24,987 млн гривень на створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для авдиторії корінних народів.
Закупівлі проведено із застосуванням переговорної процедури, що обґрунтовано відсутністю конкуренції з технічних причин.
Власне, ATR і став переможцем закупівель".
Деталі: Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, що мета закупівель – забезпечити доступ громадян, які знаходяться в окупації, до українського телебачення й радіо. І цьому допоможе фінансування з бюджету.
Передісторія:
- ATR отримує фінансову підтримку з держбюджету з 2016 року за рахунок програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.
- У 2020 році через проблеми із фінансуванням канал на 90% скоротив виробництво власних програм, скорочено 45% колективу, скорочено випуски новин і припинено прямі ефіри.
- Наприкінці січня 2020 року гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.
- 10 лютого 2020 року ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.
- 26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський запевнив, що кримськотатарський канал ATR продовжить своє мовлення за допомогою державної підтримки.