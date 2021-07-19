Головні новини неділі та ночі: напад на прикордонників, форма збірної України

В ніч на неділю на кордоні з РФ невідомі напали на прикордонників, УЄФА і РФ проти "Героям Слава!": як змінилася форма збірної України на Євро-2020 – актуальні новини 18 липня і ночі.

Про напад на прикордонників

На українсько-російській ділянці державного кордону вночі, 18 липня, троє невідомих напали на прикордонний наряд, на місце події вибув очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Нападники на українських прикордонників біля кордону з Росією після нападу втекли вглиб території України.

Служба безпеки України затримала двох своїх співробітників за напад на співробітників Держприкордонслужби в ніч на неділю.

Про форму збірної України

Збірна України на Євро-2020 досягла найкращого результату, вийшовши до чвертьфіналу турніру, виступаючи у футболках, напис "Героям Слава" на яких був закритий наліпкою з картою, питання про подальшу долю форми синьо-жовтих – відкрите.

Перед стартом Євро-2020 величезного резонансу набула форма збірної України.

Про інші важливі новини

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