Главные новости воскресенья и ночи: нападение на пограничников, форма сборной Украины

В ночь на воскресенье на границе с РФ неизвестные напали на пограничников, УЕФА и РФ против "Героям Слава!": как изменилась форма сборной Украины на Евро-2020 - актуальные новости 18 июля и ночи.

О нападении на пограничников

На украинском-российском участке государственной границы ночью, 18 июля, трое неизвестных напали на пограничный наряд, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Нападавшие на украинских пограничников возле границы с Россией после нападения скрылись вглубь территории Украины.

Служба безопасности Украины задержала двух своих сотрудников за нападение на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье.

О форме сборной Украины

Сборная Украины на Евро-2020 достигла лучшего результата, выйдя в четвертьфинал турнира, выступая в футболках, надпись "Героям Слава" на которых была закрыта наклейкой с картой, вопрос о дальнейшей судьбе формы сине-желтых - открыт.

Перед стартом Евро-2020 огромный резонанс приобрела форма сборной Украины.

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