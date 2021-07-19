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Главные новости воскресенья и ночи: нападение на пограничников, форма сборной Украины

Понедельник, 19 июля 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: нападение на пограничников, форма сборной Украины

В ночь на воскресенье на границе с РФ неизвестные напали на пограничников, УЕФА и РФ против "Героям Слава!": как изменилась форма сборной Украины на Евро-2020 - актуальные новости 18 июля и ночи.

О нападении на пограничников

На украинском-российском участке государственной границы ночью, 18 июля, трое неизвестных напали на пограничный наряд, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Нападавшие на украинских пограничников возле границы с Россией после нападения скрылись вглубь территории Украины.

Служба безопасности Украины задержала двух своих сотрудников за нападение на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье.

О форме сборной Украины

Сборная Украины на Евро-2020 достигла лучшего результата, выйдя в четвертьфинал турнира, выступая в футболках, надпись "Героям Слава" на которых была закрыта наклейкой с картой, вопрос о дальнейшей судьбе формы сине-желтых - открыт.

Перед стартом Евро-2020 огромный резонанс приобрела форма сборной Украины.

О других важных новости

В субботу, 17 июля, в стране подтвердили 299 новых случаев коронавирусной болезни, 8 больных умерли.

Государственные испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" из надводного носителя должны начаться уже в следующем месяце.

Один из руководителей так называемого "парламента" Крыма Ефим Фикс считает, что организаторы "блокады" оккупированного Россией полуострова будут привлечены к уголовной ответственности - подготовка необходимых документов для подачи иска в российский суд уже почти завершена.

18 июля Украина получила 2000 040 доз вакцины против коронавируса Moderna от правительства США через глобальную инициативу COVAX.

Глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жары и более разрушительные наводнения в ближайшие десятилетия.

Служба безопасности Украины вызывает министра обороны РФ Сергея Шойгу на 20 июля в Мариуполь для вручения подозрения в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей.

Афганистан отозвал своего посла и высокопоставленных дипломатов из Пакистана после похищения дочери посла.

Власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

Власти Афганистана и группировка "Талибан" завершили двухдневные переговоры и договорились беречь гражданскую инфраструктуру.

Украинская правда

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