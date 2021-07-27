Головні новини понеділка і ночі: арешт Семенченка, третя "бронза" України

Семенченка знову відправили під арешт, українські стрільці Костевич і Омельчук здобули "бронзу" на Олімпіаді в Токіо — актуальні новини 26 липня і ночі.

Про Семенченка

Колишньому нардепу Семену Семенченку знову змінили запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової компанії.

Про третю "бронзу" України на Олімпіаді в Токіо



Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолету з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо.

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