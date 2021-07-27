Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головні новини понеділка і ночі: арешт Семенченка, третя "бронза" України

Вівторок, 27 липня 2021, 08:00

Семенченка знову відправили під арешт, українські стрільці Костевич і Омельчук здобули "бронзу" на Олімпіаді в Токіо — актуальні новини 26 липня і ночі.

Про Семенченка

Колишньому нардепу Семену Семенченку знову змінили запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової компанії.

Про третю "бронзу" України на Олімпіаді в Токіо

Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолету з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

У Пермському краї Російської Федерації стався вибух на магістральному газопроводі "Уренгой – Центр 2" російського газового монополіста "Газпром".

Опізнали останню 98 жертву обвалу будинку біля Маямі у Флориді.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі підписали угоду, яка офіційно припиняє військову місію США в Іраці.

У провінції Квебек для просування на міжнародних ринках літаків, розроблених та виготовлених на ДП "Антонов", створили компанію "Антонов-Канада" – там планують організувати остаточне складання моделі Ан-74ТК-200.

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс не будуть присутні на першому саміті "Кримської платформи" — США на цій події представлятиме член кабінету, ім’я якого наразі не називають.

Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry" на нових фактах шахрайства.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан каже, що її поразка в першій же сутичці на Олімпіаді в Токіо викликана психологічним тиском високих прогнозів і відсутністю змагальної практики.

Всесвітня агенція з тестування відсторонила від участі у змаганнях українську триатлоністку Юлію Єлістратову — вона не зможе змагатися на Олімпіаді у Токіо.

Посольство України в Іспанії підтримало українського футболіста Романа Зозулю, якому іспанські фанати вкотре закидають "нацизм".

За добу 25 липня в Україні зафіксували 213 нових випадків COVID-19 і 2 летальних випадки, госпіталізували 256 осіб, одужали 170 осіб. Також за минулу добу 49 057 людей вакцинували проти COVID-19.

Українська правда
Теми: Українасвіт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 15:27СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище

Український плавець встановив новий олімпійський рекорд  

інфографіка"За жодних обставин": президентський антирейтинг очолив Порошенко

інфографікаУкраїнці відповіли Путіну на тезу про "один народ"

Середня ціна на автогаз у мережах АЗС продовжує бити рекорди

інфографіка Парламентський рейтинг: бар’єр долають 5 партій

Усі новини...
Україна
Українські стрільці Костевич і Омельчук здобули "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
В Україні оголосили штормове попередження
Головні новини неділі та ночі: "бронза" шпажиста Рейзліна, володіння Ватикану
Останні новини
17:48
"Електроважмаш" можуть приєднати до "Турбоатома", у компанії ідею підтримують
17:29
В ЄС оцінили кмітливу реакцію Києва на угоду щодо "Північного потоку-2" – Politico
17:25
Стоматологиню, яку судять за побиття дітей, позбавили ліцензії
17:23
Енергоатом отримав понад мільярд прибутку за перше півріччя
17:19
70 тисяч доларів за посаду в "Укрзалізниці": посередник хабарника постане перед судом
17:07
документУ Білорусі "Белсат" і його соцмережі визнали екстремістськими: за репост – арешт
16:51
Ціни на каву у світі зросли до рекорду за 7 років
16:40
оновлено від 15:27СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище
16:39
фотоДва арештовані в "Борисполі" літаки Boeing продадуть на аукціонах
16:29
фотоУ Києві німець намагався обдурити іракця: обіцяв посвідку на проживання за гроші
Усі новини...