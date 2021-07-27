Главные новости понедельника и ночи: арест Семенченко, третья "бронза" Украины

Семенченко снова отправили под арест, украинские стрелки Костевич и Омельчук завоевали "бронзу" на Олимпиаде в Токио — актуальные новости 26 июля и ночи.

О Семенченко

Бывшему нардепу Семену Семенченко снова изменили меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей по делу о незаконном создании частной военной компании.

О третьей "бронзе" Украины на Олимпиаде в Токио

Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала "бронзу" Олимпийских игр в Токио.

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