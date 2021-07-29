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Головні новини середи і ночі: правила перетину кордону, падіння літака 

Четвер, 29 липня 2021, 08:00
Головні новини середи і ночі: правила перетину кордону, падіння літака 
Фото: ДСНС

Через поширення штаму "Дельта" уряд змінив порядок перетину кордону, на Прикарпатті спортивний літак упав на будинок – четверо загиблих — актуальні новини 28 липня.

Про перетин кордону

Кабінет міністрів змінив правила перетину кордону України: ті хто в’їжджатимуть з Росії чи Індії після 7 днів перебування в цих країнах підлягатимуть обов’язковій самоізоляції чи обсервації.

Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту та страховий поліс. У разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток "Вдома". Він розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту.

Про літак

На Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок загинуло 4 людини. На момент аварії у будинку, який загорівся, людей не було.

В авіакатастрофі розбився професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк, разом із ним загинули ще троє іноземців.

Об'єднана єврейська громада повідомила, що в розбитому літаку на Прикарпатті були хасиди – громадяни США.

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Українська правда

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