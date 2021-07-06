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Головні новини понеділка і ночі: J&J, перші COVID-сертифікати в "Дії"

Вівторок, 6 липня 2021, 08:00
Головні новини понеділка і ночі: J&J, перші COVID-сертифікати в Дії

В Україні зареєстрували ще одну вакцину проти COVID-19, у додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію – актуальні новини 5 липня.

Про J&J

МОЗ зареєструвало вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19 для екстреного медичного застосування — для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Дозвіл на використання цієї вакцини дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада тощо.

Про COVID-сертифікати

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від COVID – їх отримали люди, які записувалися на бета-тестування послуги.

Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих. Протягом липня планується запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.

Про інші важливі новини

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Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech COVID-19 в запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.

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Українська правда
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