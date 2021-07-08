Новини 8 липня: штраф "Новій пошті", витівки фанатів Англії

"Нову пошту" оштрафували на 325 мільйонів – компанія судитиметься з Держпродспоживслужбою, УЄФА розслідує витівки фанатів на матчі Англія-Данія, які серед іншого світили воротарю лазером в очі — актуальні новини 8 липня.

Про штраф "Новій пошті"

Державна продовольча споживча служба оштрафувала "Нову пошту" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці" — компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

Спричинила штраф перевірка Держпродспоживслужби у березні 2021 року у відділенні Харкова. Її проводили за скаргою клієнта щодо пошкодження посилки на суму 500 гривень.

Про витівки англійців

УЄФА висунув три звинувачення проти збірної Англії після півфіналу "Євро-2020" — у матчі проти Данії вболівальники англійців освистали гімн гостей, використали на стадіоні піротехніку, а також світили лазерною указкою в обличчя і очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю під час пенальті.

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