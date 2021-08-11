Головні новини вівторка і ночі: Мессі, дрифт біля Софії

Red Bull влаштувала дрифт на Софійській площі в столиці, без дозволу знімаючи рекламу, Мессі підписав контракт з французьким клубом — актуальні новини 10 серпня.

Про Мессі

Ліонель Мессі підписав дворічний контракт з французьким футбольним клубом "Парі Сен-Жермен".

Про дрифт

Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.

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