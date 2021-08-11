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Головні новини вівторка і ночі: Мессі, дрифт біля Софії

Середа, 11 серпня 2021, 08:00
Головні новини вівторка і ночі: Мессі, дрифт біля Софії

Red Bull влаштувала дрифт  на Софійській площі в столиці, без дозволу знімаючи рекламу, Мессі підписав контракт з французьким клубом — актуальні новини 10 серпня.

Про Мессі

Ліонель Мессі підписав дворічний контракт з французьким футбольним клубом "Парі Сен-Жермен".

Про дрифт

Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.

Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.

Міністр культури Ткаченко обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Там наголосили, що організатори не отримали відповідний дозвіл ні від місцевої влади, ні від поліції.

Red Bull Україна попросили вибачення у жителів Києва і  обіцяє  усе повернути до стану, який був раніше.

Про інші важливі новини

У шпиталі помер один з військових, поранених в результаті ворожих обстрілів.

Таліби захопили ключове афганське місто Пулі-Хумрі, отримавши контроль над стратегічним транспортним вузлом, що пов'язує Кабул з північчю і заходом.

На державному каналі "Білорусь 1" показали сюжет про посадку Ryanair - у ньому взяла участь дівчина ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Софія Сапега, затримана в травні в Мінську. Раніше пропагандисти показали "інтерв'ю" з самим Протасевичем.

Серед української делегації на Олімпіаді в Токіо було 15 так званих "спортивних функціонерів", водночас не всі спортсмени змогли поїхати зі своїми тренерами.

Екссуддя Микола Чаус стверджує, що його викрали у квітні з метою вбивства, але вбивство не змогли реалізувати, бо він втік.

Українським спортсменам, які здобули медалі на Олімпійських іграх у Токіо, виплатять преміальні на суму 1,84 млн доларів.

Українська правда

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