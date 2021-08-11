Главные новости вторника и ночи: Месси, дрифт возле Софии

Red Bull устроила дрифт на Софийской площади в столице, без разрешения снимая рекламу, Месси подписал контракт с французским клубом - актуальные новости 10 августа.

О Месси

Лионель Месси подписал двухлетний контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".

О дрифте

Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

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