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Головні новини суботи і ночі: сутички на Банковій, Афганістан

Неділя, 15 серпня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: сутички на Банковій, Афганістан

"Талібан" захопив великі міста в Афганістані, "Нацкорпус" та поліція побилися під Офісом президента – актуальні новини 14 серпня.

Про Банкову

Між представниками "Національного корпусу", що прийшли мітингувати під Офіс президента, та представниками Національної поліції сталися сутички.

7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. За фактом завдання тілесних ушкоджень співробітникам поліції   розпочато кримінальне провадження.

Джерело "Української правди" у правоохоронних органах заявляє, націоналісти дорогою на Банкову пограбували машину, яка привезла продукти до магазину поруч.

Після акції  під Офісом президента на кореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного напали. "Національний корпус" заявляє, що молодики, які побили Кужельного, начебто вже "понесли покарання", а також перепросили у журналіста.

Про Афганістан

Бойовики "Талібану" без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Також "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Фактично столиця країни Кабул залишилася останнім великим містом, що  знаходиться під контролем афганського уряду.

Президент США Джо Байден схвалив відправку додаткових озброєних сил в Афганістан, щоб допомогти безпечно згорнути американське посольство і вивести персонал – мова йде про  розгортання приблизно 5000 військовослужбовців.

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Українська правда

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