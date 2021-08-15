Главные новости субботы и ночи: столкновения на Банковой, Афганистан

"Талибан" захватил крупные города в Афганистане, "Нацкорпус" и полиция подрались под Офисом президента - актуальные новости 14 августа.

О Банковой

Между представителями "Национального корпуса", что пришли митинговать под Офис президента, и представителями Национальной полиции произошли столкновения.

7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство.

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах заявляет, что националисты дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом.

После акции под Офисом президента на корреспондента "Буквы" Александра Кужельного напали. "Национальный корпус" заявляет, что молодые люди, избившие Кужельного, вроде уже "понесли наказание", а также попросили прощение у журналиста.

Об Афганистане

Боевики "Талибана" без боя взяли афганский ключевой восточный город Джелалабад. Также "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Фактически столица страны Кабул осталась последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.

Президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных вооруженных сил в Афганистан, чтобы помочь безопасно свернуть американское посольство и вывести персонал - речь идет о развертывании примерно 5000 военнослужащих.

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