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Головні новини суботи і ночі: евакуація з Афганістану, Кримська платформа

Неділя, 22 серпня 2021, 08:00
http://nbuviap.gov.ua/

У Києві приземлився літак з евакуйованими з Афганістану, остання країна НАТО приєдналася до Кримської платформи – актуальні новини 21 серпня.

Про Афганістан

З Кабула до Києва прилетів військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими з Афганістану.

За даними УП, літак приземлився приблизно о  6:50.

Про Кримську платформу

Албанія підтвердила участь у саміті Кримської платформи, таким чином у заході візьмуть участь усі 30 членів НАТО.

Напередодні Ісландія стала ще однією країною НАТО, яка підтвердила участь у саміті.

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Українська правда
Теми: Кримська платформаАфганістансанкції


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