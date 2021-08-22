Главные новости субботы и ночи: эвакуация из Афганистана, Крымская платформа

В Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана, последняя страна НАТО присоединилась к Крымской платформе - актуальные новости 21 августа.

Об Афганистане

Из Кабула в Киев прилетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.

По данным УП, самолет приземлился примерно в 6:50.

О Крымской платформе

Албания подтвердила участие в саммите Крымской платформы, таким образом в мероприятии примут участие все 30 членов НАТО.

Накануне Исландия стала еще одной страной НАТО, которая подтвердила участие в саммите.

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