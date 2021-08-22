Главные новости субботы и ночи: эвакуация из Афганистана, Крымская платформа
В Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана, последняя страна НАТО присоединилась к Крымской платформе - актуальные новости 21 августа.
Об Афганистане
Из Кабула в Киев прилетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.
По данным УП, самолет приземлился примерно в 6:50.
О Крымской платформе
Албания подтвердила участие в саммите Крымской платформы, таким образом в мероприятии примут участие все 30 членов НАТО.
Накануне Исландия стала еще одной страной НАТО, которая подтвердила участие в саммите.
О других важных новостях
МИД Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся санкции.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва.
Испания не позволила заход российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" в порт города Сеуты и обнародовала эту информацию, официальная Москва отреагировала на это обвинениями в том, что Мадрид якобы равняется на "русофобское крыло НАТО".
Главари исламистского движения "Талибан", который взял под свой контроль почти всю территорию Афганистана, собрались в Кабуле, чтобы обсудить планы и будущее распределение власти.
Биткойн приближается к ключевому уровню в 50 000 долларов, цена криптовалюта ползет вверх после многомесячного спада.
На Мексику обрушился ураган "Грейс", приведя к сильному наводнению и оползням. По меньшей мере восемь человек погибли.
Япония вошла в пятерку стран, где обнаружили больше всего COVID-больных в сутки.